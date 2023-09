Noëlies enchantées au Château de Lantis Château de Lantis Dégagnac, 25 novembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Venez découvrir les « Noëlies enchantées » dans le cadre du Château de Lantis !

Marché d’artisanat quercynois pour vos cadeaux. Animations pour petits et grands, chants de Noël …

Et si vous êtes sage, vous aurez droit à la visite du Père Noël !.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 5 EUR.

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Come and discover « Enchanted Christmas » at Château de Lantis!

Quercy crafts market for your gifts. Entertainment for young and old, Christmas carols…

And if you’re good, you’ll get a visit from Santa Claus!

Venga a descubrir la « Navidad encantada » en el castillo de Lantis

Mercado de artesanía de Quercy para sus regalos. Animaciones para grandes y pequeños, villancicos…

Y si te portas bien, ¡recibirás la visita de Papá Noel!

Entdecken Sie die « Verzauberten Weihnachten » im Rahmen des Schlosses von Lantis!

Markt mit Kunsthandwerk aus Quercynois für Ihre Geschenke. Animationen für Groß und Klein, Weihnachtslieder …

Und wenn Sie brav sind, dürfen Sie sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Cazals-Salviac