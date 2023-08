Journées Européennes du Patrimoine : Visite du « Château de Lantis » à Dégagnac Château de Lantis Dégagnac, 15 septembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Visite découverte du château de Lantis, un château militaire du XVIIe siècle, enseveli sous les gravats. En ruine et oublié depuis 200 ans il a retrouvé sa magnificence. Entièrement meublé il accueille les visiteurs pour leur faire découvrir la salle des gardes et son cul de basse fosse, la cuisine médiévale, la suite seigneuriale, la chambre à l’escarboucle, la chapelle et ses fresques, et surtout l’exploration des salles basses encore enterrées pleines de mystères..

2023-09-15 11:00:00 fin : 2023-09-15 18:00:00. 9 EUR.

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Discovery tour of Château de Lantis, a 17th-century military castle buried under rubble. In ruins and forgotten for 200 years, it has been restored to its former magnificence. Fully furnished, it welcomes visitors to discover the guard room and its cul de basse fosse, the medieval kitchen, the seigneurial suite, the « chambre à l’escarboucle », the chapel and its frescoes, and above all, the exploration of the still-buried lower rooms full of mystery.

Descubra el Château de Lantis, un castillo militar del siglo XVII enterrado bajo los escombros. En ruinas y olvidado durante 200 años, ha recuperado su antigua magnificencia. Totalmente amueblado, acoge a los visitantes para descubrir la sala de guardia y su « cul de basse fosse », la cocina medieval, la suite del señor, la « chambre à l’escarboucle », la capilla y sus frescos, y sobre todo la exploración de las habitaciones inferiores, aún enterradas y llenas de misterio.

Entdeckungstour durch das Schloss Lantis, eine Militärburg aus dem 17. Jahrhundert, die unter Schutt und Asche begraben wurde. Es war eine Ruine und wurde 200 Jahre lang vergessen. Nun erstrahlt es wieder in voller Pracht. Vollständig möbliert empfängt es die Besucher, um ihnen den Wächterraum und seine Grube, die mittelalterliche Küche, die Herrschaftssuite, das Karfunkelzimmer, die Kapelle und ihre Fresken und vor allem die Erkundung der niedrigen, noch vergrabenen Räume voller Geheimnisse zu zeigen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cazals-Salviac