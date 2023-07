Conférence au Château de Lantis : « Volcanisme et astrophysique aux Canaries » par Henri et Suzette Mulleman Château de Lantis Dégagnac, 28 juillet 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Dans le cycle des conférences estivales, les propriétaires du Château de Lantis vous convient à une conférence sur « le volcanisme et l’astrophysique aux Canaries ».

La conférence, animée par Henri et Suzette Mulleman, sera suivie d’un cocktail servi dans le jardin Renaissance du château, à l’ombre des tilleuls..

2023-07-28 17:30:00

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



As part of their summer lecture series, the owners of Château de Lantis invite you to a lecture on « Volcanism and astrophysics in the Canaries ».

The lecture, hosted by Henri and Suzette Mulleman, will be followed by a cocktail served in the château’s Renaissance garden, in the shade of the lime trees.

En el marco de su ciclo de conferencias de verano, los propietarios del Château de Lantis le invitan a una conferencia sobre « Volcanismo y astrofísica en las Islas Canarias ».

La conferencia, impartida por Henri y Suzette Mulleman, irá seguida de un cóctel servido en el jardín renacentista del castillo, a la sombra de los tilos.

Im Rahmen der sommerlichen Vortragsreihe laden die Eigentümer des Château de Lantis Sie zu einem Vortrag über « Vulkanismus und Astrophysik auf den Kanarischen Inseln » ein.

Der von Henri und Suzette Mulleman moderierte Vortrag wird von einem Cocktail gefolgt, der im Renaissancegarten des Schlosses im Schatten der Lindenbäume serviert wird.

