Visites insolites aux flambeaux au Château de Lantis Château de Lantis Dégagnac, 25 juillet 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

En juillet et août, venez percer les mystères de la nuit dans un château trop longtemps oublié, à la lumière des chandelles et en costume si vous le souhaitez !.

2023-07-25 21:00:00 fin : 2023-07-25 22:00:00. 12 EUR.

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



In July and August, come and unravel the mysteries of the night in a castle long forgotten, by candlelight and in costume if you like!

En julio y agosto, venga a descubrir los misterios de la noche en un castillo olvidado durante demasiado tiempo, a la luz de las velas y disfrazado si lo desea

Im Juli und August können Sie in einem viel zu lange vergessenen Schloss die Geheimnisse der Nacht lüften – bei Kerzenlicht und wenn Sie möchten, auch im Kostüm!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Cazals-Salviac