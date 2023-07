Conférence et dédicace par Geneviève Besse-Houdent au Château de Lantis Château de Lantis Dégagnac, 13 juillet 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Dans le cycle des conférences estivales, les propriétaires du Château de Lantis vous convient à une conférence et séance dédicace animée par Geneviève Besse-Houdent.

L’auteure vous racontera l’histoire de son dernier livre « Bleu moteur », l’histoire d’un mécano parmi les artistes.

La conférence sera suivie d’un cocktail servi dans le jardin Renaissance du château, à l’ombre des tilleuls..

2023-07-13 17:00:00 fin : 2023-07-13 . 10 EUR.

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



As part of the summer lecture series, the owners of Château de Lantis invite you to a lecture and book signing by Geneviève Besse-Houdent.

The author will tell you the story of her latest book « Bleu moteur », the story of a mechanic among artists.

The talk will be followed by a cocktail served in the château’s Renaissance garden, in the shade of the lime trees.

En el marco del ciclo de conferencias de verano, los propietarios del castillo de Lantis le invitan a una charla y a la firma de libros de Geneviève Besse-Houdent.

La autora les contará la historia de su último libro, « Bleu moteur », la historia de un mecánico entre artistas.

Tras la charla, se servirá un cóctel en el jardín renacentista del castillo, a la sombra de los tilos.

Im Rahmen der sommerlichen Vortragsreihe laden die Eigentümer des Château de Lantis Sie zu einem Vortrag mit anschließender Signierstunde ein, der von Geneviève Besse-Houdent geleitet wird.

Die Autorin wird Ihnen die Geschichte ihres letzten Buches « Bleu moteur » erzählen, die Geschichte eines Mechanikers unter den Künstlern.

Im Anschluss an die Konferenz wird im Renaissancegarten des Schlosses im Schatten der Linden ein Cocktail serviert.

