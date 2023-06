Château de Lantilly et son jardin potager fleuri, label « Jardin remarquable » Château de Lantilly Lantilly, 15 septembre 2023, Lantilly.

Château de Lantilly et son jardin potager fleuri, label « Jardin remarquable » 15 – 17 septembre Château de Lantilly 6 € par personne, 5 € pour les groupes d’au moins 10 personnes, gratuit pour les – 18 ans et personnes en situation de handicap.

Le château de Lantilly, appelé « château aux cent fenêtres », ne se visite que pendant les Journées du patrimoine. Il est dans la famille depuis 250 ans.

Entouré d’un parc à l’anglaise, il possède quelques arbres remarquables et une vue splendide sur la vallée des Laumes, Alésia et la campagne environnante.

Le potager fleuri, restauré en 2000 par le paysagiste Camille Muller, avec les propriétaires Claire et Bertrand de Virieu, est classé « Jardin remarquable ».

D’une surface d’1 hectare, il a la forme atypique d’un œil.

Des haies de charmes, de buis et d’ifs, structurent ses différentes parties :

– le jardin de la serre ou jardin d’aromatiques ;

– le jardin de fleurs autour de la cabane,

– le jardin du bassin ou jardin zen,

– au centre, les planches potagères où se mêlent fleurs et légumes.

Il est appelé château aux cent fenêtres et domine la vallée des Laumes, sur laquelle il offre une vue exceptionnelle. Construit en 1709, il est entouré d'un parc à l'anglaise et possède un jardin potager bénéficiant du label « Jardin remarquable ». TGV Paris-Montbard, à 15 km de Montbard et 7 km de Semur-en-Auxois et à 4 km des Laumes-Alésia.

© Claire de Virieu