Visite dans un château médiéval 15 – 17 septembre Château de Langoiran Langoiran, 15 septembre 2023, Langoiran. Gratuit – 5 ans. 5 € + 5 ans. Entrée libre.

celle des hommes, dont les générations se succèdent les unes après les autres.

C’est un site chargé d’histoires, un lieu toujours vivant.

C'est cette approche qui vous sera proposée lors d'une visite avec pour thème : « Un lieu passeur de mémoire, toujours vivant ». Château de Langoiran 14 route du château, 33550 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escossan, le château domine la vallée de la Garonne. Un puissant donjon circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées.

Forteresse royale en 1453, le château a appartenu aux puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux au XVIe et XVIIe siècle. Il a été partiellement démantelé sous la Fronde en 1650. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

