Visite libre et exposition dans un château du XVIIIe siècle
Château de Lamothe
Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Visite libre et exposition dans un château du XVIIIe siècle Château de Lamothe Villeneuve-sur-Lot, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot. Visite libre et exposition dans un château du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de Lamothe Gratuit. Entrée libre. Participez à une visite libre des pièces du haut du château (entrée par l’arrière du château), du parc et du pigeonnier.

Vous pourrez profiter d’une présentation de l’histoire du château et de la famille Leygues. Découvrez une exposition de peintures et sculptures, meubles peints ainsi qu’une brocante et une initiation à la radiesthésie organisés au sein de la demeure. Château de Lamothe Château de Lamothe, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 70 18 02 Seul site classé du Grand Villeneuvois, le château Lamothe vous ouvre ses portes ! Découvrez le parc, le colombier et quelques salles du château. Le château que nous connaissons aujourd’hui est reconstruit vers 1780. Son plan serait l’œuvre de l’architecte bordelais Victor Louis. L’édifice présente en élévation trois avant-corps ; celui du centre est surmonté d’un fronton. Un pigeonnier sur piles, au bord du Lot, pourrait dater du XVIe ou du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00
©Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois

