Visite guidée d'une forteresse médiévale du XIe siècle
16 et 17 septembre
Château de Lafauche (forteresse médiévale)

Plongez au cœur du Moyen Âge en arpentant le site avec un guide pour y découvrir la Porte de Lorraine ou encore les tours du château édifié au XIIème siècle.

Profitez d’une promenade dans un lieu magique. Château de Lafauche (forteresse médiévale) Rue du Château, 52700 Lafauche Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est L’édifice (supposé) du XIe siècle a eu pour premier seigneur Hugues de Lafauche. Le château est une énorme structure bâtie sur un éperon rocheux. Le château était vaste avec une basse cour et haute court, bien fortifiée, ceint d’un rempart de 1,525 m d’épaisseur à 3 mètres et flanqué de dix-huit tours. Deux ponts-levis donnaient accès aux cours.

Neuf tours sont encore visibles. Une forteresse idéale, choisie d’ailleurs par de nombreux princes pour y séjourner ou y tenir un siège. Ainsi, Lafauche avait une importance stratégique double, de par son édification et de par sa position qui le plaçait aux marches de la Lorraine. Le Château de Lafauche est une forteresse frontière datant du XIIème – XVIème siècle surplombant la plaine de Prez à plus de 400 mètres d’altitude. Sa superficie de 5 ha témoigne de sons importance stratégique au Moyen Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

