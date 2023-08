Découvrez la salle des chevaliers de Malte et le pigeonnier du château en visite guidée Château de Lacassagne Saint-Avit-Frandat Catégories d’Évènement: Gers

Saint-Avit-Frandat Découvrez la salle des chevaliers de Malte et le pigeonnier du château en visite guidée Château de Lacassagne Saint-Avit-Frandat, 16 septembre 2023, Saint-Avit-Frandat. Découvrez la salle des chevaliers de Malte et le pigeonnier du château en visite guidée 16 et 17 septembre Château de Lacassagne Gratuit. Entrée libre. Les travaux de restauration du pigeonnier ont pu être rendu possible grâce au loto du patrimoine. Découvrez ce lieu et sa salle représentant le grand siège de Malte en 1565 par Soliman le Magnifique, lors des Journées européennes du patrimoine. Château de Lacassagne 32700 Saint-Avit-Frandat Saint-Avit-Frandat 32700 Gers Occitanie Château Gascon XIII et XVIIème siècles entouré de son parc. Parking au pied du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

