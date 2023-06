Balade contée à Labastide-Marnhac Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, 10 septembre 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Nous organisons une randonnée dans les chemins de Labastide-Marnhac.

Cette promenade sera ponctuée par des temps de pause et le récit en français de 4 contes quercynois.

RDV à 9h00 au château de Labastide-Marnhac pour le départ..

2023-09-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-10 . EUR.

Château de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



We’re organizing a walk along the paths of Labastide-Marnhac.

The walk will be punctuated by breaks and the telling of 4 Quercy tales in French.

Departure from Labastide-Marnhac castle at 9:00 am.

Organizamos un paseo por los senderos de Labastide-Marnhac.

El paseo estará salpicado de pausas y de la narración de 4 cuentos de Quercy en francés.

Salida del castillo de Labastide-Marnhac a las 9h.

Wir organisieren eine Wanderung auf den Wegen von Labastide-Marnhac.

Diese Wanderung wird durch Pausen und die Erzählung von vier quercynoiser Märchen auf Französisch unterbrochen.

RDV um 9.00 Uhr am Schloss von Labastide-Marnhac für den Start.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Cahors – Vallée du Lot