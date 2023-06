Cinéma en plein air à Labastide-Marnhac: « Divertimento » Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, 8 août 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

En partenariat avec CinéLot , nous avons choisi de projeter « Divertimento ».

Ce film tout public est inspiré d’une histoire vraie. Zahia Ziouani, 17 ans, rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma est violoncelliste professionnelle. Avec détermination, passion et courage, elles projettent de créer leur propre orchestre : Divertimento..

2023-08-08 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-08 . 3 EUR.

Château de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



In partnership with CinéLot , we have chosen to screen « Divertimento ».

This film for the general public is inspired by a true story. Zahia Ziouani, 17, dreams of becoming an orchestra conductor. Her twin sister, Fettouma, is a professional cellist. With determination, passion and courage, they plan to create their own orchestra: Divertimento.

En colaboración con CinéLot , hemos elegido proyectar « Divertimento ».

Esta película para el gran público se inspira en una historia real. Zahia Ziouani, de 17 años, sueña con ser directora de orquesta. Su hermana gemela, Fettouma, es violonchelista profesional. Con determinación, pasión y coraje, planean crear su propia orquesta: Divertimento.

In Zusammenarbeit mit CinéLot , haben wir uns für die Vorführung von « Divertimento » entschieden.

Dieser Film für alle Altersgruppen basiert auf einer wahren Geschichte. Die 17-jährige Zahia Ziouani träumt davon, Dirigentin zu werden. Ihre Zwillingsschwester Fettouma ist professionelle Cellistin. Mit Entschlossenheit, Leidenschaft und Mut planen sie, ihr eigenes Orchester zu gründen: Divertimento.

