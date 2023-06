Marché nocturne des artisans et artistes locaux à Labastide-Marnhac Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, 25 juillet 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

L’association Patrimoine & Culture de Labastide-Marnhac organise un marché nocturne des artisans et artistes locaux . Cette soirée sera également musicale.

Restauration avec une buvette possible sur place, avec, des assiettes gourmandes quercynoises ainsi que des crêpes pour les gourmands..

2023-07-25 à 18:00:00

Château de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



The association Patrimoine & Culture de Labastide-Marnhac organizes a night market of local craftsmen and artists. The evening will also feature music.

Food and refreshments available on site, with gourmet Quercy plates and crêpes for those with a sweet tooth.

La asociación Patrimoine & Culture de Labastide-Marnhac organiza un mercado nocturno de artesanos y artistas locales. También habrá música.

Habrá comida y refrescos in situ, con platos gourmet del Quercy y crepes para los más golosos.

Der Verein Kulturerbe & Kultur von Labastide-Marnhac organisiert einen Nachtmarkt mit lokalen Handwerkern und Künstlern. Dieser Abend wird auch musikalisch gestaltet.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt einen Imbiss, Gourmetteller aus Quercyn und Crêpes.

