Lot Découverte du patrimoine et traditions : balade, visites guidées et activités au château Château de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac, 17 septembre 2023, Labastide-Marnhac. Découverte du patrimoine et traditions : balade, visites guidées et activités au château Dimanche 17 septembre, 09h00 Château de Labastide Marnhac Gratuit. Entrée libre. Balade pédestre à la découverte du petit patrimoine de 9h à 11h (départ depuis la cour du château).

Visites guidées de la cour et des salles du XVIIe et XIXe siècles à 10h30 et 14h30 (veuillez noter que l’accès aux parties hautes n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite).

Exposition de photos commentée en occitan retraçant l’histoire du château.

Conte en occitan à 14h (durée de 30 minutes).

Atelier d’écriture à la plume dans l’une des salles du château de 14h à 17h.

Portes ouvertes au musée de l’école toute la journée.

Chants et danses folkloriques par « Les Grillons du Quercy » dans la cour du château de 16h à 17h30.

Démonstration de vieux métiers.

Rafraîchissements et pâtisseries disponibles à partir de 15h. Château de Labastide Marnhac 511 rue de la mairie, 46090 Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie 06 81 84 38 71 Le château de Labastide Marnhac se compose de bâtiments datant des XIVe, XVIe et XIXe siècles. Pas de transport en commun. Grand parking gratuit à côté du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

