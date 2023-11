Laballe ouvre ses portes Château de Laballe Parleboscq, 2 décembre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

Laballe ouvre les portes de son vignoble pour le dernier week-end de distillation. L’équipe sera présente pour vous guider dans le chai, vous expliquer leur travail de la vigne à la distillation, de l’élevage à la bouteille. Découvrez également le fonctionnement de l’alambic avec notre distillateur.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Château de Laballe D37

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Laballe opens the doors of its vineyard for the last weekend of distillation. The team will be on hand to guide you through the winery, explaining their work from vine to distillation, from maturing to bottling. Discover how the still works with our distiller

Laballe abre las puertas de su viñedo para el último fin de semana de destilación. El equipo estará a su disposición para guiarle por la bodega y explicarle su trabajo, desde la vid hasta la destilación, pasando por la maduración y el embotellado. También podrá descubrir cómo funciona el alambique con nuestro destilador

Laballe öffnet die Türen seines Weinbergs für das letzte Wochenende der Destillation. Das Team wird anwesend sein, um Sie durch den Weinkeller zu führen und Ihnen ihre Arbeit vom Weinberg bis zur Destillation, vom Ausbau bis zur Flasche zu erklären. Entdecken Sie mit unserem Destillateur auch die Funktionsweise des Destillierapparats

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Landes d’Armagnac