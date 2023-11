Déjeuner au coin de l’alambic Château de Laballe Parleboscq, 1 décembre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

Une cuisine à la braise de l’alambic, ça vous dit ? C’est la proposition que vous fait le Château de Laballe pour débuter le mois de décembre !

Places limitées – Sur réservation.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Château de Laballe D37

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Would you like to cook over the embers of the still? That’s what Château de Laballe is offering to kick off December!

Places limited? Reservations required

¿Le gustaría cocinar al rescoldo del alambique? Eso es lo que ofrece el Château de Laballe para inaugurar el mes de diciembre

¿Las plazas son limitadas? Reserve con antelación

Wie wäre es mit einer Küche in der Glut des Destillierapparats? Das ist der Vorschlag, den Ihnen das Château de Laballe macht, um den Dezember zu beginnen!

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Landes d’Armagnac