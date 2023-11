En immersion dans l’univers de la distillation Château de Laballe Parleboscq, 28 novembre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

Venez vous immerger dans l’univers de la distillation du Domaine de Laballe le temps d’une visite commentée et d’une dégustation gourmande autour de l’alambic.

Places limitées – Sur réservation.

2023-11-28 fin : 2023-11-29 . EUR.

Château de Laballe D37

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and immerse yourself in the world of distillation at Domaine de Laballe with a guided tour and gourmet tasting around the still.

Places limited? On reservation

Venga a sumergirse en el mundo de la destilación en el Domaine de Laballe con una visita guiada y una degustación gastronómica en torno al alambique.

¿Las plazas son limitadas? Sólo con reserva

Tauchen Sie in die Welt der Destillation auf der Domaine de Laballe ein, während einer kommentierten Führung und einer Gourmet-Verkostung rund um den Destillierapparat.

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Landes d’Armagnac