Bistrot éphémère au pied de l’alambic Château de Laballe Parleboscq, 26 novembre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

Vivez la distillation au feu de bois !

Pour la 3ème année, nous créons un Bistrot Ephémère dans le chai autour de l’alambic et des pièces d’armagnac.

Expérience unique garantie, laissez vos papilles s’éveiller au pied de l’alambic.

Places limitées – Sur réservation.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Château de Laballe D37

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Experience wood-fired distillation!

For the 3rd year running, we’re creating a Bistrot Ephémère in the cellar around the still and the armagnac pieces.

A unique experience guaranteed, let your taste buds awaken at the foot of the still.

Limited seating ? On reservation

¡Viva la experiencia de la destilación al fuego!

Por 3er año, creamos un bistró efímero en la bodega en torno al alambique y las piezas de armañac.

Una experiencia única garantizada, deje que sus papilas gustativas se despierten a los pies del alambique.

Plazas limitadas ? Sólo con reserva

Erleben Sie die Destillation über dem Holzfeuer!

Im dritten Jahr richten wir im Weinkeller rund um den Destillierapparat und die Armagnac-Stücke ein temporäres Bistro ein.

Ein einzigartiges Erlebnis ist garantiert, lassen Sie Ihre Geschmacksknospen am Fuße des Destillierapparats erwachen.

Begrenzte Anzahl von Plätzen ? Auf Reservierung

