Journées Européennes du Patrimoine « Artistes et modèles, les femmes à travers l’histoire » Château de Laàs Laàs, 16 septembre 2023, Laàs.

Laàs,Pyrénées-Atlantiques

Le musée du château de Laàs dévoile une exposition captivante à l’occasion des Journées européennes du patrimoine , intitulée « Artistes et modèles, les femmes à travers l’histoire ». Une opportunité unique de célébrer la beauté, la diversité et l’influence des femmes dans l’histoire de l’art et d’explorer leurs rôles dans l’art de la peinture, à la fois en tant qu’objets de représentation et en tant que peintres elles-mêmes..

2023-09-16

Château de Laàs Musée Serbat

Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Château de Laàs museum is unveiling a captivating exhibition to mark the European Heritage Days, entitled « Artists and models, women throughout history ». A unique opportunity to celebrate the beauty, diversity and influence of women in the history of art, and to explore their roles in the art of painting, both as objects of representation and as painters themselves.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el museo Château de Laàs presenta una cautivadora exposición titulada « Artistas y modelos, mujeres a lo largo de la historia ». Una ocasión única para celebrar la belleza, la diversidad y la influencia de las mujeres en la historia del arte, y para explorar su papel en el arte de la pintura, como objetos de representación y como pintoras.

Das Schlossmuseum von Laàs zeigt anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine spannende Ausstellung mit dem Titel « Künstlerinnen und Modelle, Frauen im Laufe der Geschichte ». Eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit, die Vielfalt und den Einfluss von Frauen in der Kunstgeschichte zu feiern und ihre Rollen in der Malerei zu erforschen, sowohl als Objekte der Repräsentation als auch als Malerinnen selbst.

