Vienne Venez visiter le château de Coussay-les-Bois Château de la Vervolière Coussay-les-Bois, 17 septembre 2023, Coussay-les-Bois. Venez visiter le château de Coussay-les-Bois Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de la Vervolière Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le contexte historique et description architecturale du château de la Vervolière. Château de la Vervolière Route de Pleumartin, 86270 Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce domaine, datant de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, a été longtemps détenu par la famille Du Plessis, dont est issu le cardinal de Richelieu, qui en fut propriétaire jusqu’à son décès en 1642. Il s’agit d’un magnifique ensemble fortifié comprenant, dans la cour, une porte de style gothique flamboyant ornée de sculptures détaillées. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1920, cet édifice est aujourd’hui une propriété privée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

