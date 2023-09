Visites guidées du Château de la Verrière Chateau de La Verrière La Verrière, 16 septembre 2023, La Verrière.

Bâti à partir du 16e siècle, le château a connu une histoire mouvementée et de nombreux propriétaires jusqu’à son rachat, dans les années 1950, par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) pour y installer un centre psychiatrique innovant sous l’égide de Marcel Rivière, instituteur. Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle avec ses jardins à la française classés aux Monuments historiques, à sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré en passant par ses salons restitués par un riche américain et sa jolie salle de bain toute de marbre et de miroirs.

VISITES GUIDÉES samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h

(durée : 1h30 – tout public)

En partenariat entre le Musée de la ville de SQY et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale.

Réservation indispensable (nombre de places limité) : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr ou e-billetterie.

