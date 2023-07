Visite guidée au château de la Verrerie Château de la Verrerie Le Creusot, 16 septembre 2023, Le Creusot.

Visite guidée au château de la Verrerie 16 et 17 septembre Château de la Verrerie Gratuit, sur inscription

Visitez la galerie d’art et parcourez les terrasses du château.

Découvrez la transformation au fil des époques d’un four de fusion du verre et cristal datant de 1787. Puis vous en saurez plus sur le parc de la Verrerie et ses créateurs, les Duchêne.

Château de la Verrerie Rue Jules Guesde 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 55 02 46 http://www.creusotmontceautourisme.com/chateau-de-la-verrerie [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 55 02 46 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@creusotmontceautourisme.fr »}] Ancienne verrerie transformée en résidence par la famille Schneider, le château accueille aujourd’hui l’Écomusée Creusot Montceau (traitant du patrimoine industriel) et l’Académie François Bourdon (pavillon de l’industrie et archives industrielles). Situé en plein centre-ville du Creusot, le château est entouré par un parc à l’anglaise de 27 ha. On découvre également un magnifique jardin à la française. suivre la direction « Château de la Verrerie / Office de Tourisme ». Parking Place Schneider.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Creusot Montceau Tourisme