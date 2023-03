Journée du Bien Être Château de la Vernée Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Nièvre Pougues-les-Eaux . Durant le weekend du 25 + 26 mars, se tient le salon du Bien Être au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX.

Sur les 2 jours, ouverture de 10h à 18h.

Sur place, plusieurs professionnels : réflexologue, sonothérapeute, coach de vie et calinothérapeute, thérapeute holistique, praticien en lithothérapie, sophrologie …

Tarifs : pass weekend : 7€ / 5€ la journée et gratuit pour les moins de 12 ans.

Infos au 07.71.82.58.58 chateaudelavernee@sfr.fr Château de la Vernée 524 Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux

