Séjour « Au château de la vallée » : Situé à 2h30 de route de Stains, ce lieu de 24 hectares est le plus ancien centre de vacances de la ville de Stains qui en est propriétaire depuis 1947. L'été le château peut accueillir jusqu'à 77 enfants âgés de 5 à 8 ans. Il dispose d'un bâtiment principal avec des chambres de 2 à 7 lits, des sanitaires avec douches et des salles d'activités. • Soutien scolaire avec des enseignants • Poney • Baignade • VTT • Pêche • Atelier culinaire • Découverte de l'environnement • Atelier autour de la nature • Balade au lac et forêt • Grand jeux • Ventre-glisse

2023-07-10T07:30:00+02:00 – 2023-07-10T08:00:00+02:00

