JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : RUINES DU CHÂTEAU DE LA TURMELIÈRE À LIRÉ Château de la Turmelière Orée d’Anjou, 17 septembre 2023, Orée d'Anjou.

Orée d’Anjou,Maine-et-Loire

Découvrez le spectacle « être le loup » aux ruines du château de la Turmelière.

Château de la Turmelière Lieu-dit La Turmelière – LIRÉ

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the show « être le loup » at the ruins of Château de la Turmelière

Descubra el espectáculo « être le loup » en las ruinas del castillo de la Turmelière

Entdecken Sie die Show « être le loup » in den Ruinen des Schlosses La Turmelière

Mise à jour le 2023-06-25 par eSPRIT Pays de la Loire