La Turmelière : Aventure en pleine nature

Le château de la Turmelière est situé à Liré. Il est implanté dans un parc de 40 hectares près de la campagne Maugeoise et de son bocage vallonné. L'idéal pour faire le plein de nature ! À la Turmelière, tu pourras pratiquer le tir à l'arc, faire de grands jeux entre les arbres, te balader aux abords des mares pédagogiques. Un séjour aventure mutli-activités à la découverte de la nature

Château de La Turmelière
Liré
Orée-d'Anjou
49530

11 juillet 2022 – 28 juillet 2023

