Spectacle Etre le Loup

par la Compagnie La Turbulente

spectacle Jeune Public

14h30 et 17h

Durée : 1h10

A partir de 6 ans

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour cause : le loup est mort. C’était un grand méchant loup, bien sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l’a jamais vu. Mais le mouton Kalle connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui l’a vu. Comme le loup est mort, on lui cherche un successeur. Kalle se présente. Jouer au loup, c’est facile, mais être le loup, est-ce si simple ?

Château de la turmelière (ancien) La Turmelière, 49530 Liré Liré 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 40 09 04 13 http://www.museejoachimdubellay.com https://www.facebook.com/museejoachimdubellayOFFICIEL Situé sur le lieu natal du poète Joachim du Bellay, les associations de la Turmelière et des amis du petit Lyré vous accueillent sur les ruines de la demeure du poète, sur le château 19ème (plan du 17 ème), et sur son parc romantique. l’ensemble des extérieurs représente un patrimoine naturel exceptionnel: zone 50 ha classée avec parc ornemental et zone naturelle. entre Nantes et Angers, à 4 kms d’Ancenis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

