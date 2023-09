Cet évènement est passé Ouverture exceptionnelle du château de la Tour Château de la Tour Orvault Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Orvault Ouverture exceptionnelle du château de la Tour Château de la Tour Orvault, 17 septembre 2023, Orvault. Ouverture exceptionnelle du château de la Tour Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de la Tour Gratuit et sans réservation préalable Une journée pour célébrer le patrimoine sous toutes les coutures ; le patrimoine historique bien sûr, mais aussi le patrimoine végétal, patrimoine littéraire, ou encore pour célébrer le matrimoine, au travers de figures féminines importantes au regard de l’histoire de la commune. L’occasion aussi de se retrouver en famille autour d’un verre, de jeux, d’animations sportives… Château de la Tour Chem. du château de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Orvault Lieu Château de la Tour Adresse Chem. du château de la Tour, Orvault Ville Orvault

