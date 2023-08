Château/Musée des FAÏENCES Château de La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues, 16 septembre 2023, La Tour-d'Aigues.

Château/Musée des FAÏENCES 16 et 17 septembre Château de La Tour d’Aigues

Entrez dans ce qui fut du XVIe jusqu’au XVIIIe dans « la plus somptueuse demeure de Provence ».

Entre le XVIème et le XVIIIème siècle le château de La Tour d’Aigues était considéré comme la plus belle demeure de Provence. En septembre 1792, La Révolution passe par là, l’édifice tombe en ruine et sert de « carrière » aux habitants du village pendant tout le XIXème siècle.

Le classement par les Monuments historiques en 1883, de la façade et du donjon puis l’achat du monument par le Conseil départemental de Vaucluse, en 1897, permirent d’en sauver les vestiges.

C’est lors des travaux de restauration et de remise en état des sous-sols du château, que les faïences de La Tour d’Aigues revirent la lumière du jour : elles étaient enfouies, brisées depuis presque deux siècles, en même temps qu’une grande quantité de céramiques vernissées communes. On peut en découvrir les productions dans le « Musée des Faïences » installé dans les parties restaurées du château Renaissance qui lui servent aujourd’hui d’écrin. Le musée présente également quelques vestiges du décor en marbre de l’ancien l’édifice : médaillons sculptés avec les portraits des douze César, bordures de bassins, et conserve l’un des très rares pavements de majolique polychrome, partiellement conservé, de la Renaissance française qui ornait la chapelle du château.

Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues 84240 La Tour-d’Aigues La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 07 42 10 https://www.facebook.com/chateaudelatourdaigues Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Collection Château de La Tour d’Aigues, Musée des faïences, Département deVaucluse