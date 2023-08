Exposition: Re Make – Prix Wilmotte – Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues Château de La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues, 16 septembre 2023, La Tour-d'Aigues.

Exposition: Re Make – Prix Wilmotte – Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues Samedi 16 septembre, 09h30, 13h30 Château de La Tour d’Aigues

Re Make – Prix Wilmotte

Projets Lauréats – Château de La Tour d‘Aigues

Lien Teaser Expo Re Make

Autour d’une réflexion sur les façons de repenser l’architecture, l’exposition «RE MAKE » présente les projets lauréats du Prix W 2020 consacré au Château de La Tour d’Aigues.

Depuis 15 ans, la Fondation Wilmotte favorise la rencontre du patrimoine et de la création contemporaine à travers l’organisation du Prix W. Tous les 2 ans la Fondation attribue des bourses et des prix, décernés par un jury composé à la fois d’architectes, de plasticiens, de journalistes et de personnalités compétentes. Pour la 9ème édition du Prix W, le château de La Tour d’Aigues a été choisi comme nouveau sujet d’étude. Les participants étaient invités à repenser le Château de la Tour d’Aigues autour de la thématique « Vins et Gastronomie » : école culinaire, ateliers, vinothèque, espaces de dégustation, restauration, musée, serres, jardins pédagogiques, etc. pouvaient faire partie de la programmation. Véritable greffe urbaine, ce sujet s’adressait aux étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture de toute l’Europe.

Sur les 142 projets déposés, neuf projets ont reçu des mentions et trois projets ont été primés ex-aequo : « Horizon », « Grammaire d’une Cité » et « Culture des Sols, Sols des Cultures », chacun à leur manière proposant une réinterprétation singulière dans la rencontre entre un haut lieu du patrimoine et des visions porteuses d’un souffle novateur pour l’architecture, le patrimoine et notre quotidien.

Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues 84240 La Tour-d’Aigues La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 07 42 10 https://www.facebook.com/chateaudelatourdaigues [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau LTA », « cache_age »: 86400, « description »: « Autour du2019une ru00e9flexion sur les fau00e7ons de repenser lu2019architecture, lu2019exposition u00ab RE MAKE u00bb pru00e9sente les projets lauru00e9ats du Prix Wilmotte consacru00e9 au Chu00e2teau… », « type »: « video », « title »: « TEASER Exposition Re Make CHu00c2TEAU DE LA TOUR D’AIGUES », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kuL-2-6fmzg/hq2.jpg?sqp=-oaymwEoCOADEOgC8quKqQMcGADwAQH4Ac4FgAKEB4oCDAgAEAEYZSBYKEcwDw==&rs=AOn4CLC-jQFGRoo07HOca8bP_6uuPrkflw », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/shorts/kuL-2-6fmzg », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/@chateaudelatourdaigues », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/shorts/kuL-2-6fmzg?feature=share »}] Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Fondation Wilmotte Projet • Horizon • Alvaro Olivares (26) & Esther Sanchis (25), Escuela Tecnica Superior

de Arquitectura de Valencia, Espagne