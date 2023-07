Atelier sur le patrimoine local : « En jeu d’histoire » Château de La Testère Preignan Catégories d’Évènement: Gers

Preignan Atelier sur le patrimoine local : « En jeu d’histoire » Château de La Testère Preignan, 16 septembre 2023, Preignan. Atelier sur le patrimoine local : « En jeu d’histoire » 16 et 17 septembre Château de La Testère Gratuit. Entrée libre. Plus d’informations par mail : histoiredetransmettre@yahoo.fr ou par téléphone au : 06 10 64 50 96. « En jeu d’histoire » est un jeu de société conçu par l’association Histoire de transmettre comme une porte d’entrée sur le patrimoine de l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. Les joueurs sont ainsi invités à découvrir les 34 communes de la collectivité. Ils en apprennent plus sur les noms, l’histoire, les éléments emblématiques et les blasons de chacune. Il dispose de trois parties qui peuvent variées en fonction du public présent. Château de La Testère 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie Exemple remarquable de demeure aristocratique de la fin du XVIIIe siècle, connue pour avoir accueilli à partir des années 1920 plusieurs familles italiennes. Propriété privée. Direction Agen puis Gaudoux depuis la RN21. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association Histoire de transmettre Détails Catégories d’Évènement: Gers, Preignan Autres Lieu Château de La Testère Adresse 32810 Preignan Ville Preignan Departement Gers Lieu Ville Château de La Testère Preignan

Château de La Testère Preignan Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/preignan/