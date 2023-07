Visite commentée d’un château privé de la fin du XVIIIe siècle Château de La Testère Preignan Catégories d’Évènement: Gers

Preignan Visite commentée d’un château privé de la fin du XVIIIe siècle Château de La Testère Preignan, 16 septembre 2023, Preignan. Visite commentée d’un château privé de la fin du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de La Testère Gratuit. Entrée libre. Demeure aristocratique édifiée à la fin du XVIIIe siècle, le château de La Testère est connu pour avoir accueilli à partir des années 1920 plusieurs familles italiennes. En compagnie de ses propriétaires, explorez l’histoire de ce site en cours de restauration. En parallèle, des visites commentées du parc entourant la bâtisse permettront aux visiteurs de découvrir la faune et la flore présentes dans les environs du château. Château de La Testère 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie Exemple remarquable de demeure aristocratique de la fin du XVIIIe siècle, connue pour avoir accueilli à partir des années 1920 plusieurs familles italiennes. Propriété privée. Direction Agen puis Gaudoux depuis la RN21. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Grand Auch Cœur de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Gers, Preignan Autres Lieu Château de La Testère Adresse 32810 Preignan Ville Preignan Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Château de La Testère Preignan

Château de La Testère Preignan Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/preignan/