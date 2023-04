Découvrez les « portes ouvertes des gazelles » Château de la Taillée Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Échiré

Découvrez les « portes ouvertes des gazelles » Château de la Taillée, 16 septembre 2023, Échiré. Découvrez les « portes ouvertes des gazelles » 16 et 17 septembre Château de la Taillée Gratuit. Entrée libre. Méchoui samedi et dimanche de 12h à 14h. Le château ouvre ses portes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la participation à la 33e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc pour la TEAM ALFA-RAG 2024. Artisans, créateurs et producteurs seront présents ! Un espace bien-être et des dégustations seront à votre disposition. Château de la Taillée 372 rue de la Taillée, 79410 Echiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 16 72 44 33 http://www.chateaudelataillee.com Le château de la Taillée est construit de 1636 à 1642 par la famille protestante Du Fay de la Taillée. Mis en vente à la Révolution comme bien national, il est rendu quelques années plus tard à ses anciens propriétaires à leur retour d’émigration. Le château forme un quadrilatère composé d’un logis en fond de cour, et de communs cantonnés de tours-pigeonniers ; il constitue un ensemble architectural très homogène du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Château de la Taillée

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Échiré Autres Lieu Château de la Taillée Adresse 372 rue de la Taillée, 79410 Echiré Ville Échiré Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Château de la Taillée Échiré

Château de la Taillée Échiré Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echire/

Découvrez les « portes ouvertes des gazelles » Château de la Taillée 2023-09-16 was last modified: by Découvrez les « portes ouvertes des gazelles » Château de la Taillée Château de la Taillée 16 septembre 2023 Château de la Taillée Échiré Échiré

Échiré Deux-Sèvres