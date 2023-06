Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz Château de la Serraz Seillonnaz Catégories d’Évènement: Ain

Seillonnaz Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz Château de la Serraz Seillonnaz, 16 septembre 2023, Seillonnaz. Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz Samedi 16 septembre, 14h30 Château de la Serraz Visite des extérieurs au fur et à mesure des arrivées. L’imposante maison forte, bien qu’implantée sur une crête bien marquée, est bâtie selon un plan orthogonal. Une grande partie du volume du XIVe siècle, ainsi que plusieurs éléments d’architecture de cette époque sont exceptionnellement conservés et visibles. Les modifications du XVIIe siècle n’ont pratiquement pas altéré sont aspect médiéval. Château de la Serraz 222, chemin de Fossat, 01470 Seillonnaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Seillonnaz 01470 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Seillonnaz Autres Lieu Château de la Serraz Adresse 222, chemin de Fossat, 01470 Seillonnaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Seillonnaz Departement Ain Age min 10 Age max 85 Lieu Ville Château de la Serraz Seillonnaz

Château de la Serraz Seillonnaz Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seillonnaz/