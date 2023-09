Rendez-Vous aux Jardins : les Jardins de la Sayette CHÂTEAU DE LA SAYETTE Vasles, 17 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Le jardin, créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle, a été dessiné et décoré de façon définitive au XVIIe siècle. Le visiteur y découvrira un boulingrin, des parterres classiques ponctués de boules de buis, une charmille de plus d’un hectare et un « jardin utile ». Le parc est planté d’arbres remarquables. Il recèle d’importants décors du XVIIe siècle : quatre grilles en fer forgé et deux cadrans solaires, l’un constitué d’une ardoise horizontale gravée de sept cadrans, l’autre d’un bloc de pierre mutifaces gravé de quinze familles de lignes horaires. Le jardin utile est orné de poiriers taillés « verrier », de treilles et de massifs floraux. La réserve d’eau y est assurée par un vivier..

CHÂTEAU DE LA SAYETTE Lieu-dit La Sayette

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The garden, created in the Renaissance around a 15th-century fortified house, was definitively designed and decorated in the 17th century. Visitors will discover a boulingrin, classical parterres punctuated by boxwood balls, a hectare-long charmille and a « useful garden ». The park is planted with remarkable trees. It features important 17th-century decorations: four wrought-iron gates and two sundials, one a horizontal slate engraved with seven dials, the other a mutiface stone block engraved with fifteen families of hour lines. The useful garden features glass-trimmed pear trees, trellises and flowerbeds. A fishpond provides a water supply.

El jardín, creado en el Renacimiento en torno a una casa fortificada del siglo XV, fue definitivamente diseñado y decorado en el siglo XVII. Los visitantes descubrirán un boulingrin, parterres clásicos salpicados de bolas de boj, un seto de carpes que cubre más de una hectárea y un « jardín útil ». El parque está plantado con árboles notables. Contiene importantes decoraciones del siglo XVII: cuatro puertas de hierro forjado y dos relojes de sol, uno consistente en una pizarra horizontal grabada con siete esferas, el otro un bloque de piedra mutiface grabado con quince familias de líneas horarias. El útil jardín está adornado con perales de copa, enrejados y parterres. Un estanque proporciona el suministro de agua.

Der Garten, der in der Renaissance um ein befestigtes Haus aus dem 15. Jahrhundert herum angelegt wurde, wurde im 17. Jahrhundert endgültig entworfen und dekoriert. Der Besucher findet hier ein Boulingrin, klassische, von Buchsbaumkugeln unterbrochene Beete, eine über einen Hektar große Hainbuche und einen « Nutzgarten ». Der Park ist mit bemerkenswerten Bäumen bepflanzt. Jahrhundert: vier schmiedeeiserne Tore und zwei Sonnenuhren, von denen eine aus einem horizontalen Schieferstein besteht, in den sieben Zifferblätter eingraviert sind, und die andere aus einem mutifazialen Steinblock, in den fünfzehn Familien von Stundenlinien eingraviert sind. Der Nutzgarten ist mit Birnenbäumen mit Glasschnitt, Spalieren und Blumenbeeten geschmückt. Die Wasserversorgung wird durch einen Fischteich sichergestellt.

