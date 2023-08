Les médiévales au château ! Château de la Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles, 16 septembre 2023, La Salvetat-Saint-Gilles.

Les médiévales au château ! 16 et 17 septembre Château de la Salvetat-Saint-Gilles Gratuit. Entrée libre.

Ces journées débuteront le samedi 16 septembre à partir de 15h00 jusqu’au dimanche 17 septembre 18h00 et se tiendront dans le parc du château.

Vous pourrez participer à différents ateliers sur les avancées des travaux du château, l’histoire du château de La Salvetat Saint-Gilles, les jeux en bois de la ludothèque, le marché artisanal, etc.

Les médiévales seront animées par la Compagnie du Comté de Toulouse (troubadours, campements et ateliers médiévaux), Crinières d’Evol (tournoi de chevalerie), la Montagne des Aigles (rapaces en vol libre), la Farga Catar (forgeron) et La Grande Gomme (manège à vélo et mini-ferme).

La buvette sera tenue par l’association Atout Cœur.

Nous vous attendons nombreux pour vivre un moment d’un ancien temps.

Temps forts du week-end :

– Samedi à 15h00 : Ouverture des animations médiévales et des stands.

– Samedi à 19h00 : Apéritif convivial.

– Samedi à 20h00 : Possibilité de restauration sur place avec l’association Atout Cœur.

– Samedi à 21h00 : Soirée animée par la Compagnie du Comté de Toulouse (spectacle nocturne « Les guerriers du feu »).

– Dimanche à 10h00 : Ouverture des animations médiévales et des stands.

– Dimanche à 12h : Repas proposé par Atout cœur (15 € / adulte, 10 € pour les 12 ans et moins, inscriptions et paiement en mairie jusqu’au 14 septembre).

Cette programmation est susceptible d’être modifiée en raison des contraintes météorologiques.

Château de la Salvetat-Saint-Gilles Place Jean Jaurès, 31880 La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Parc du Château Haute-Garonne Occitanie 05 62 13 24 00 https://www.lasalvetat31.fr/ma-ville/decouvrir-la-salvetat/chateau-raymond-iv/ Raymond IV, comte de Toulouse, a construit le château de La Salvetat entre 1088 et 1096, c’est-à-dire jusqu’à son départ pour la première croisade. Il songera d’abord aux moyens de prévenir les invasions. Il le fit ainsi bâtir en véritable poste d’observation et de défense, sur l’arête presque à pic d’un plateau dominant de 90 mètres d’altitude, longeant la rive orientale de l’Aussonnelle.

En 1167, puis en 1481, la peste et la famine sévissent dans le pays toulousain avec une terrible intensité. Toulouse paye un lourd tribut à l’épidémie, au point que les Capitouls, effrayés, vinrent siéger au château de La Salvetat. La ville a été ensuite dénommée « La Salvetat-Saint-Gilles » et fut à l’origine une « sauveté » (ou « salvetat » en langue d’oc). C’était une terre d’asile où il était interdit de poursuivre les fugitifs et où les habitants bénéficiaient d’un certain nombre de franchises.

Le château a gardé son caractère de forteresse malgré quelques « enjolivements » à la Renaissance et notamment de magnifiques fresques et décors au pochoir, qui datent du XVIIe siècle, situés dans la coursive qui surplombe la cour intérieure. Accès par le portail situé Place Jean Jaurès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville de La Salvetat Saint-Gilles