Château de la Salle Chateau de la Salle Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Château de la Salle Chateau de la Salle Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay. Château de la Salle 16 et 17 septembre Chateau de la Salle Cet ancien fief seigneurial attesté par les archives dès le 12e siècle, est depuis 250 ans un important domaine viticole. Les visiteurs pourront découvrir les extérieurs du château, la chapelle Sainte-Barbe et le parc fleuri. Des visites guidées sont proposées avec de la documentation. Chateau de la Salle 306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Jean-Philippe BERLOSE Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Chateau de la Salle Adresse 306 rue du Presbytère Ville Montreuil-Bellay Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Chateau de la Salle Montreuil-Bellay latitude longitude 47.146154;-0.145365

Chateau de la Salle Montreuil-Bellay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-bellay/