Journées Européennes du Patrimoine – Le Château de la Rouvraye Château de la Rouvraye Saint-Léger-de-Montbrillais, 16 septembre 2023, Saint-Léger-de-Montbrillais.

Saint-Léger-de-Montbrillais,Vienne

Le château de LA ROUVRAYE était un château de défense au Moyen-Âge protégeant la ville de LOUDUN des guerres étrangères et de religion.

C’est au XVI siècle que la construction prend la forme actuelle : des bâtiments anciens bien conservés sont rassemblés pour donner la forme actuelle en U avec une galerie, la chapelle, une tour de défense transformée ultérieurement en pigeonnier, au centre une cour qui donne sur plusieurs caves troglodytes.

L’exposition : DES FEMMES DANS L’OUEST DE L’AFRIQUE

La femme dans la sculpture africaine n’est pas représentée comme une figure de la femme idéale telle qu’un artiste la verrait, mais sous son double aspect : d’une part en tant que femme ou mère et ce qu’elle est : figuration symbolique et plastique.

La femme qui est représentée, ce n’est pas un modèle comme peut le faire un sculpteur ayant son modèle sous les yeux mais une représentation.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Château de la Rouvraye Rue de la Rouvraye

Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Château de LA ROUVRAYE was a defensive castle in the Middle Ages, protecting the town of LOUDUN from foreign and religious wars.

It was in the 16th century that the building took on its present form: well-preserved old buildings were brought together to form the current U-shape, with a gallery, the chapel, a defense tower later transformed into a dovecote, and a central courtyard opening onto several troglodyte cellars.

The exhibition: WOMEN IN WESTERN AFRICA

The woman in African sculpture is not represented as a figure of the ideal woman as an artist would see her, but under her double aspect: on the one hand as a woman or mother and what she is: symbolic and plastic figuration.

The woman portrayed is not a model, as a sculptor might see his model, but a representation of a woman

El castillo de LA ROUVRAYE fue en la Edad Media un castillo defensivo que protegía la ciudad de LOUDUN de las guerras extranjeras y religiosas.

Fue en el siglo XVI cuando el edificio adquirió su forma actual: antiguos edificios bien conservados se unieron para formar la actual forma de U con una galería, la capilla, una torre de defensa convertida más tarde en palomar y un patio en el centro que se abre a varias bodegas trogloditas.

La exposición: MUJERES EN ÁFRICA OCCIDENTAL

La mujer en la escultura africana no está representada como figura de la mujer ideal tal y como la vería un artista, sino bajo su doble aspecto: por un lado como mujer o madre y lo que es: figuración simbólica y plástica.

La mujer representada no es un modelo, como podría hacer un escultor con su modelo delante, sino una representación de ella como mujer

Das Schloss LA ROUVRAYE war im Mittelalter eine Verteidigungsburg, die die Stadt LOUDUN vor Fremd- und Religionskriegen schützte.

Jahrhundert nahm der Bau seine heutige Form an: Gut erhaltene alte Gebäude wurden zu der heutigen U-Form mit einer Galerie, der Kapelle, einem Verteidigungsturm, der später in einen Taubenschlag umgewandelt wurde, und einem Hof in der Mitte, der auf mehrere Höhlenkeller führt, zusammengefasst.

Die Ausstellung: FRAUEN IM WESTEN AFRIKAS

Die Frau in der afrikanischen Skulptur wird nicht als ideale Frauenfigur dargestellt, wie ein Künstler sie sehen würde, sondern unter ihrem doppelten Aspekt: einerseits als Frau oder Mutter und was sie ist: symbolische und plastische Figuration.

Die Frau, die dargestellt wird, ist kein Modell, wie es ein Bildhauer mit seinem Modell vor Augen tun könnte, sondern eine Darstellung

