Découvrez l’exposition « Femmes dans l’Afrique de l’Ouest » dans un château du XVIe siècle Château de la Rouvraye Saint-Léger-de-Montbrillais, 16 septembre 2023, Saint-Léger-de-Montbrillais.

Découvrez l’exposition « Femmes dans l’Afrique de l’Ouest » dans un château du XVIe siècle 16 et 17 septembre Château de la Rouvraye Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le château de La Rouvraye et son patrimoine exceptionnel lors des Journées européennes du patrimoine. Explorez les caves troglodytiques et visitez la chapelle. En plus de cela, ne manquez pas l’exposition captivante intitulée « Femmes dans l’Afrique de l’Ouest » qui est installée dans l’enceinte du château.

La visite débute par un tour extérieur du château, offrant ainsi un aperçu des différentes époques de construction, des transformations et des agrandissements.

Vous pourrez admirer la façade Renaissance, le charmant jardin attenant, le pigeonnier, ainsi que la chapelle et les fascinantes caves troglodytiques. Plongez dans la vie sociale des siècles passés à travers ces remarquables éléments architecturaux.

Château de la Rouvraye 18 rue de la Rouvraye, 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais Saint-Léger-de-Montbrillais 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 51 49 Château édifié entre le XVIe et le XIXe siècle. À l’origine château de défense, il est réaménagé en château de plaisance. Venez découvrir sa façade Renaissance (XVIe siècle), des galeries intérieures, un pigeonnier, une chapelle et des caves troglodytiques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©MC