Visite libre des extérieurs du château de la Roche-Noyant et de ses dépendances Château de la Roche-Noyant, 17 septembre 2023, Noyant-la-Gravoyère. Visite libre des extérieurs du château de la Roche-Noyant et de ses dépendances Dimanche 17 septembre, 11h00 Château de la Roche-Noyant 2€ par adulte/ 1€ par personne/ 5€ par famille Le château de la Roche-Noyant (ISMH) a été construit de 1785 à 1788 dans le style des Lumières par Louis de Dieusie, guillotiné peu après en 1794. La famille de Candé en fait sa résidence à partir de 1804 jusque dans les années 1970 et embellit la propriété d’un parc et de jolies dépendances (ISMH) typiques du Segréen. Château de la Roche-Noyant 16, Vieille Rue, 49520 Noyant-la-Gravoyère Noyant-la-Gravoyère 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 21 47 23 34 http://chateaudelaroche.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 47 23 34 »}] Château du 18ème siècle construit juste avant la Révolution. Parcs à l’anglaise de la fin du 19ème. Dépendances typiques des fermes modèles du Segréen au 19ème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

