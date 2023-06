Veillée fantastique à la Roche-Guyon Château de la Roche-Guyon La Roche-Guyon, 8 juillet 2023, La Roche-Guyon.

Veillée fantastique : 1 soirée, 2 spectacles, et un pique-nique partagé entre les deux ! Rendez-vous dans les jardins du Château de la Roche-Guyon.

Caravane spectacle : Paysage intérieur #3 Babel Habile – Compagnie Pôle K

D’où vient le langage ? Pourquoi l’homme s’est-il mis à parler ? Pourquoi a-t-on besoin de nommer les choses ? Qu’est-ce qui existe juste avant le mot ?

Après l’origine du monde et la création de l’Homme, ce troisième épisode de la série Paysage Intérieur s’intéresse à l’apparition du langage. Sous la forme d’un concert plastique déconcertant avec comme décor un théâtre de poche en caravane, Babel Habile se joue de l’apparition du langage, à partir des sons, des gestes et des images devenus universellement outils de communication. Un voyage idiomatique et visuel sur la célèbre route de la tour de Babel qui s’efforce à faire réfléchir tout en étant ludique !

Ciné-concert : Fantôme, soulèvement poétique pour place publique – Collectif La Méandre

Sous fond de révolte populaire, le spectacle met en lumière le parcours d’un enfant qui s’invente un monde parallèle pour fuir la réalité et la violence qui l’entoure. Par le biais d’un dessin animé projeté sur la scénographie et les façades existantes, le spectateur est immergé dans un univers qui se veut onirique et fragile. Il est guidé par deux musiciens-conteurs, garants du bon déroulé de l’histoire.

Dans ce spectacle, l’immersion est totale : chaque spectateur, petit comme grand, peut s’approprier l’histoire, participer à la fiction et la ressentir de l’intérieur. Fantôme laisse ainsi l’imaginaire de chacun envahir l’espace de son propre quotidien.

Château de la Roche-Guyon 1 rue de l'audience 95780 roche guyon La Roche-Guyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-07-08T22:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

Juliette Paysage