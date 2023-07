Le Château Se Livre Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, 1 juillet 2023, La Roche-Guyon.

Le Château Se Livre 1 et 2 juillet Château de La Roche-Guyon Dernier billet vendu une heure avant la fermeture

Gratuit pour les moins de 18 ans

Tarif unique // 8€ – Pass 2 jours // 10€

Visite du château et participation aux activités inclus

Fidèle à l’esprit et à l’histoire du château, Le Château se Livre propose, dans un esprit de convivialité, une programmation interdisciplinaire et contemporaine, en favorisant – dans un décor exceptionnel – des dialogues propices à la rencontre.

Sous l’égide de la grande historienne Michelle Perrot, invitée d’honneur, le festival explorera la place politique et sociale, mais aussi l’intimité des femmes. La vingtaine d’auteurs français et étrangers présents donnera voix aux femmes à travers les époques et continents… Les femmes du territoire seront mises à l’honneur, comme Nathalie Sarraute, Joan Mitchell et Betsy Jolas.

Château de La Roche-Guyon 1 Rue de l’Audience, 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 79 74 42 »}, {« type »: « email », « value »: « service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudelarocheguyon.fr/festival-litteraire/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00