Rendez-vous aux jardins 2023 – Château de la Roche Goyon Château de la Roche Goyon, 2 juin 2023, Plévenon. Rendez-vous aux jardins 2023 – Château de la Roche Goyon 2 – 4 juin Château de la Roche Goyon Visite du château et de ses jardins, avec son labyrinthe de santoline, ses carrés de simples, ses plantes médicinales et son potager. Château de la Roche Goyon Cap Fréhel, 22240, Plévenon, Côtes d’Armor, Bretagne, France Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne http://www.lefortlalatte.com https://www.instagram.com/larochegoyon/ château du 14ème siècle construit en plein coeur de la baie de St Malo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©chateaudelaRocheGoyon

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Château de la Roche Goyon Adresse Cap Fréhel, 22240, Plévenon, Côtes d'Armor, Bretagne, France Ville Plévenon Departement Côtes-d'Armor Age max 121 Lieu Ville Château de la Roche Goyon Plévenon

Château de la Roche Goyon Plévenon Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plevenon/

