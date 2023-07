Plongez dans l’histoire du Château de la Roche Goyon, Fort La latte Château de La Roche Goyon / Fort La Latte Plévenon, 15 septembre 2023, Plévenon.

Plongez dans l’histoire du Château de la Roche Goyon, Fort La latte 15 – 17 septembre Château de La Roche Goyon / Fort La Latte Gratuit pour les moins de 18 ans

Rejoignez-nous durant ces journées pour célébrer le patrimoine au magnifique château de la Roche Goyon, Fort La Latte ! Plongez dans l’histoire et découvrez les secrets de cette imposante forteresse située en plein coeur de la baie de St Malo.

En cette journée spéciale, vous aurez l’occasion de parcourir les remparts majestueux du château, offrant des vues imprenables sur cette baie. Explorez les différentes salles du donjon, témoins d’un riche passé médiéval. Des guides passionnés seront présents pour vous raconter les légendes et les anecdotes qui entourent cette incroyable construction datant du XIVe siècle.

Le château de la Roche Goyon, Fort La Latte, est un véritable joyau architectural qui a traversé les siècles. Laissez-vous envoûter par son architecture impressionnante et ses éléments défensifs remarquablement préservés, tels que les contre-escarpes, les archères et les tours. Vous pourrez également admirer le donjon, témoignant de la puissance et de l’importance stratégique de la forteresse à l’époque.

Tout au long de la journée, des animations vous plongeront dans la vie médiévale. Pour les amateurs de nature, profitez de la beauté environnante en vous promenant dans les jardins du château, qui offrent un cadre paisible et verdoyant, parfait pour une pause relaxante.

Les journées du patrimoine au château de la Roche Goyon, Fort La Latte, est une occasion unique de découvrir et d’apprécier le passé fascinant de cette forteresse emblématique. Rejoignez-nous pour ces journées immersives, mêlant histoire, divertissement et émerveillement, et créez des souvenirs inoubliables au cœur d’un véritable trésor du patrimoine breton.

Château de La Roche Goyon / Fort La Latte 28 rue de la Latte 22240 Plévenon Plévenon 22240 La Ville Galopin Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 41 57 11 https://www.lefortlalatte.com Château fort du XIVème siècle, construit par Étienne III Goyon, sire de Matignon. Transformé en fort de défense marine sous Louis XIV. Racheté par des particuliers au début du XXème siècle, restauré puis ouvert au public.

On y trouve des armes de guerres (Bricole, canons, arbalètes…)

Jardin médiéval et potager sont là pour agrémenter la visite.

Les visiteurs ont accès à différentes pièces, les salles du donjon, le corps de garde, la chapelle, la tour des archers.

Des visites guidées et de nombreuses animations y sont proposées durant l’année. présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©château de la Roche Goyon