Les jardins classiques et le parc préhistorique de La Roche Courbon Château de La Roche Courbon – Rue de la Belle au Bois Dormant – 17250 Saint-Porchaire, 2 juin 2023, Saint-Porchaire. Les jardins classiques et le parc préhistorique de La Roche Courbon 2 – 4 juin Château de La Roche Courbon – Rue de la Belle au Bois Dormant – 17250 Saint-Porchaire Accès aux jardins, PréhistoZen, grottes, musée de préhistoire, expositions et jeux anciens dans les caves féodales du château : Adultes, jeunes de 15 à 17 ans et étudiants : 9 € Enfants de 6 à 14 ans : 6 € / Enfants -6 ans : gratuit Cette année, La Roche Courbon vous propose : Une exposition de photos entièrement consacrée aux jardins de La Roche Courbon vous fera découvrir des aperçus insolites des lieux en toute saison et sous toutes ses couleurs.

Un Accès aux jardins avec diffusion en stéréo de musique baroque .

. PréhistoZen, un parcours botanique dans un cadre calme et boisé avec des étiquettes le long du sentier permettent d’identifier les différentes essences (fleurs et arbres) répertoriées sur ce site classé, et des silhouettes d’animaux ou d’humains sollicitant votre imaginaire à l’écoute des différents sons émis par la faune existante.

Les enfants aussi ont leur visite accompagnée : Eutrope figure une petite grenouille fort sympathique qui habite nos marais. À l’aide d’un petit livret-jeu, elle va les guider durant toute la visite des jardins, avec des questions faisant appel à leur sens de l’observation. Un diplôme personnalisé leur sera remis à la boutique du château.

Et cette année, profitez de notre nouveau jeu « l'aventure coccinelle » pour toute la famille.

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©La Roche Courbon

