Vide-grenier Château de la Roche Cerizay, 17 septembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Vide-grenier organisé par les Restos du Coeur.

Inscriptions: 2 € le mètre linéaire, 5 € les 3 mètres.

Buvette sur place..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Château de la Roche Chemin du Château de La Roche

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by Restos du Coeur.

Registration: 2 ? per linear meter, 5 ? per 3 meters.

Refreshments on site.

Venta de garaje organizada por los Restos du Coeur.

Inscripción: 2 € por metro lineal, 5 € por 3 metros.

Refrescos in situ.

Flohmarkt, organisiert von den Restos du Coeur.

Einschreibungen: 2 ? der lineare Meter, 5 ? die 3 Meter.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Bocage Bressuirais