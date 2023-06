Explorez l’histoire et la beauté de ce château : entre fuie, chapelle et jardin d’exception Château de la Roche Amenon Buxeuil, 16 septembre 2023, Buxeuil.

Explorez l'histoire et la beauté de ce château : entre fuie, chapelle et jardin d'exception

Château de la Roche Amenon
Buxeuil, 16 et 17 septembre 2023

Découvrez ce château du XVIIIe siècle, érigé sur les fondations d’un château médiéval qui surveillait un gué sur la Creuse. Lors de votre visite, vous serez émerveillé par une magnifique fuie située au cœur de la ferme, la chapelle Notre-Dame datant de l’époque de Charles X, ainsi qu’un jardin arboré abritant des arbres remarquables.

La visite guidée débutera par l’exploration des bâtiments environnants, puis vous découvrirez le château et la fuie. Vous aurez également l’opportunité d’explorer la chapelle et de vous promener à travers les cours et le jardin.

Château de la Roche Amenon La Roche Amenon, 37160 Buxeuil Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 02 47 92 44 79 Le Château de la Roche Amenon doit son nom à Amenon, seigneur d’une châtellenie située sur la rive gauche de la Creuse.

Du château du XIIIe siècle il ne reste que des éléments épars. Au XVIIIe siècle, Jean Samuel d’Harembure, gouverneur de Poitiers, après avoir acheté le château, fit construire le château classique que nous voyons aujourd’hui.

En 1809, le comte de Vaucelles donne à l’édifice sa physionomie actuelle en l’augmentant de deux ailes s’ouvrant en éventail sur une cour fermée ; limitée par des douves sèches, la conciergerie et la chapelle. Il aura aussi aménagé le parc et les jardins en plantant un certain nombre d’arbres remarquables.

Dans la cour de ferme, entourée de bâtiments Napoléon III, est visible une fuie du XVIIe siècle remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles.

