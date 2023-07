Visite guidée Château de la Rivière Pontgouin, 16 septembre 2023, Pontgouin.

Visite guidée 16 et 17 septembre Château de la Rivière Billet d’entrée – Tarif réduit unique à 2€ (+10 ans)

La visite – départ tous les quarts d’heure, sans réservation – dure une heure, traverse les cours, le pigeonnier aux 940 boulins, la cuisine de 1628, le grand escalier, le grand salon en boiseries où sont représentés quatre illustres de la famille d’Aligre, notamment les deux Chanceliers de France qui ont construit le château sous Louis XIII et Louis XIV. Des chambres peuvent être visitées si elles n’accueillent pas d’hôtes. Le parc de 140 ha est ouvert à la promenade après la visite.

Château de la Rivière 14 Lieu-dit La Rivière, 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir http://www.chateaudelariviere.fr [{« type »: « email », « value »: « chateaudelariviere28@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 12 41 70 »}] Le château de la Rivière offre un ensemble début XVIIe siècle élégant et peu modifié depuis quatre siècles. L’architecture est simple et harmonieuse, faisant appel à des matériaux locaux de grison, pierre de roussard et briques. Le château est bâti en long, la plupart des pièces étant traversées par la lumière. Les communs sont disposés en U, fermant la cour devant le château. L’ensemble est entouré de douves devant un réseau de canaux et douves qui s’alimentent dans l’Eure qui passe entre le château et le parc en étoile. Boiseries du grand salon inscrites au titre des monuments historiques.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château de la Rivière