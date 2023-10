Portes ouvertes Fronsac – Canon Fronsac – la balade guidée naturalise « Forêt, prête moi tes arbres, je sèmerai tes graines » Château de La Rivière La Rivière, 21 octobre 2023, La Rivière.

La Rivière,Gironde

De l’arbre nourricier à l’oiseau semeur, vous partirez à la découverte de ces merveilleux volatiles et découvrirez combien ils sont indispensables à l’écosystème forestier.

Pics, Fauvettes, Merles et autres oiseaux dévoileront une part de leurs secrets.

La balade guidée se terminera par la dégustation des vins de la propriété et la visite des carrières souterraines du Château de la Rivière..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:00:00. EUR.

Château de La Rivière rue Goffre

La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From the nourishing tree to the sowing bird, discover these wonderful birds and learn just how essential they are to the forest ecosystem.

Woodpeckers, warblers, blackbirds and other birds will reveal some of their secrets.

The guided tour ends with a tasting of the estate’s wines and a visit to the underground quarries of Château de la Rivière.

Desde el árbol nutricio hasta el pájaro sembrador, partirá al descubrimiento de estas maravillosas aves y descubrirá lo esenciales que son para el ecosistema forestal.

Pájaros carpinteros, currucas, mirlos y otras aves te desvelarán algunos de sus secretos.

La visita guiada termina con una degustación de los vinos de la finca y una visita a las canteras subterráneas del Château de la Rivière.

Vom nährenden Baum bis zum säenden Vogel: Sie gehen auf Entdeckungsreise und erfahren, wie unentbehrlich diese wunderbaren Vögel für das Ökosystem Wald sind.

Spechte, Grasmücken, Amseln und andere Vögel werden einen Teil ihrer Geheimnisse enthüllen.

Die geführte Wanderung endet mit einer Weinprobe des Weinguts und einem Besuch der unterirdischen Steinbrüche des Château de la Rivière.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT du Fronsadais