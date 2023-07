Chasse au trésor au Château de La Rivière Château de la Rivière La Rivière Catégories d’Évènement: Gironde

La Rivière Chasse au trésor au Château de La Rivière Château de la Rivière La Rivière, 30 juillet 2023, La Rivière. Chasse au trésor au Château de La Rivière Dimanche 30 juillet, 10h30, 16h00, 17h00 Château de la Rivière Tarif : 4 € / enfant. Sur réservation. Le Château de La Rivière vous convie le 29 juillet 2023 à sa chasse au trésor.

Pendant 40 minutes, pars à la recherche de la pierre de lune. Cette pierre qui protège le château des intempéries a disparu. Nous avons besoin de vous pour la retrouver !

Terminez par un moment convivial avec un verre de dégustation offert pour les parents et un gouter pour les enfants. Infos pratiques Date : 29 juillet 2023

Horaires : 10h30, 16h et 17h

Durée : 40 minutes

Conditions d’inscription : sur réservation

Prix : 4€/enfant

Conditions : les enfants sont sous la responsabilité des parents

Age : 10 ans maximum

Capacité : 10 enfants Château de la Rivière 33126 La Rivière Fronsac La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 55 56 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-de-la-riviere.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:30:00+02:00 – 2023-07-30T11:09:00+02:00

2023-07-30T17:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:40:00+02:00 chasse trésor Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Rivière Autres Lieu Château de la Rivière Adresse 33126 La Rivière Fronsac Ville La Rivière Departement Gironde Lieu Ville Château de la Rivière La Rivière

Château de la Rivière La Rivière Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la riviere/